Serbia-Italia: Urso con presidente Vucic, focus su cooperazione economica

24 luglio 2021

- La cooperazione economica tra Italia e Serbia è stata al centro dell’incontro avvenuto stamane tra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso. Lo riferisce una nota diramata dalla presidenza serba, secondo cui Vucic ha sottolineato che i due Paesi hanno una lunga tradizione di relazioni amichevoli, che la cooperazione ampia e costruttiva e il dialogo bilaterale migliorano e si intensificano costantemente. Sempre secondo il comunicato della presidenza serba, Vucic ha dichiarato che l'Italia, grazie ad una cooperazione economica dinamica e intensa, da anni è uno dei maggiori partner economici della Serbia. Il capo dello Stato si è detto particolarmente soddisfatto per il fatto che il suo Paese è il maggior partner commerciale dell'Italia nei Balcani occidentali. Vucic ha inoltre auspicato che nel prossimo periodo vengano realizzati nuovi investimenti italiani in Serbia. Il ministro Urso ha confermato il grande interesse delle aziende italiane ad investire nel mercato serbo. I due interlocutori hanno discusso anche del tema riguardante le materie prime critiche. Il presidente Vucic ha infine ringraziato per il sostegno che l'Italia fornisce alla Serbia nel cammino verso la piena adesione all'Unione europea.(Seb)