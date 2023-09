© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, non ha discusso la questione dei rischi di guerra nucleare con il leader nordcoreano, Kim Jong-un. È quanto ha detto all'emittente televisiva "Rossija 1" il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "No, non è stato discusso in alcun modo", ha detto Peskov, rispondendo a una domanda in merito. (Rum)