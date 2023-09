Fvg: presentata 12ma edizione di Trieste Next, il festival della ricerca scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà dal 22 al 24 settembre la 12ma edizione di “Trieste Next”, il festival della ricerca scientifica. La tre giorni, intitolata “Un mondo nuovo. Scienza, cultura, innovazione per un futuro sostenibile” porterà nel capoluogo giuliano 300 relatori tra scienziati e umanisti provenienti dall’Italia e dal resto del mondo, per un centinaio di eventi, un terzo dei quali proposti in lingua inglese. Verrà assegnato anche un nuovo premio letterario, “Science Book of the Year”, dedicato ai maestri della divulgazione scientifica, e saranno allestiti in piazza Unità 45 spazi espositivi. Ben 65 anche quest’anno le attività dedicate alle scuole. “Trieste Next giunge alla 12ma edizione con un programma che guarda al 'mondo nuovo', offrendo un’occasione di discussione e inclusione, di incontro tra mondo della ricerca, della cultura e dell’impresa, per approfondire i temi chiave che segneranno il futuro del Pianeta”, ha spiegato il direttore del festival Antonio Maconi, presentando oggi il programma della manifestazione. Si tratta anche quest’anno di “uno sforzo corale, che vede riuniti tutti gli enti di Trieste Città della Conoscenza, istituzioni e centri di ricerca di rilievo nazionale e internazionale, imprese e imprenditori innovati”, ha proseguito, “è un invito rivolto a tutti affinché la scienza e la cultura siano strumento essenziale per perseguire il benessere individuale e collettivo, con un obbligo morale: la sostenibilità”. Tra gli ospiti di rilievo, Andrea Rinaldo, vincitore dell’International Stockholm Water Prize 2023, definito il “Nobel dell’Acqua”; il parastronauta dell’Agenzia Spaziale Europea John McFall; Henry Sanderson e Paul Ekins, tra i maggiori esperti mondiali di geopolitica delle risorse; Giulio Boccaletti, direttore scientifico del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici; Ersilia Vaudo, astrofisica e chief diversity officer dell’Esa; Sandra Savaglio, celebre astrofisica dell’Università della Calabria, cui la rivista “Time” aveva dedicato una copertina; Chiara Valerio, scrittrice e saggista; Bruce Bassett, cosmologo dell’African Institute for Matematical Science di Cape Town. (Frt)