Trasporto aereo: Tosi (FI), Ryanair ostile, fa orecchie da mercante

- "Non è facile confrontarsi con soggetti come Ryanair, che si sono sempre dimostrati piuttosto ostili alle normative degli altri Paesi. Loro dicono, siamo un operatore estero, ci regoliamo su quella che è la nostra legislazione e quindi di quello che dice, fa o chiede l'Italia fanno orecchie da mercante". Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Trasporti, a "L'aria che tira" su La7. "Un confronto ci può essere ma l'obiettivo è quello di evitare che ci siano condizioni di egemonia di mercato, attraverso le quali si possono praticare prezzi che diventano assolutamente superiori a quello che è accettabile. Se ci sono alternative, ovvero un'offerta di volo a meno, gli utenti possono utilizzare una strada diversa, ma se uno è obbligato in un determinato giorno o periodo non può e non deve subire vessazioni", ha aggiunto.(Rin)