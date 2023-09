Ue: von der Leyen, Unione può affrontare incertezze del mondo moderno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue può affrontare tutte le sfide che il mondo contemporaneo presenta. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito in replica al discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo di Strasburgo. "Viviamo in un mondo incerto, senza dubbio. Ma l'Europa se ne occuperà, che si tratti della guerra in Russia, del cambiamento climatico o di come mantenere l'intelligence artificiale incentrata sull'uomo", ha dichiarato. "Stiamo anche preparando l'economia dell'Ue per il futuro, in modo che l'industria pulita prodotta in Europa si senta a casa. Affronteremo la mancanza di manodopera qualificata e ridurremo la burocrazia", ha aggiunto. "Il terzo punto riguarda ovviamente l'allargamento. Non si tratta di approfondire l'integrazione o di allargare l'Unione, possiamo e dobbiamo fare entrambe le cose. Sosterrò sempre questo Parlamento e tutti coloro che vogliono riformare l'Ue e farla funzionare meglio per i cittadini. E sì, questo significa anche attraverso una Convenzione europea e la modifica dei Trattati, dove è necessario. Ma non possiamo aspettare di aver fatto le modifiche per procedere con l'allargamento", ha poi proseguito. "Infine, un messaggio forte. Dobbiamo rafforzare le nostre democrazie, è un lavoro quotidiano. Perché non sono mai perfette, ma sono perfettibili e questo è il nostro compito. È importante che in questo anno elettorale si continui a essere attivi, che questo sia un anno di azione", ha concluso von der Leyen. (Beb)