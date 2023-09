© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due C-130 J dell'Aeronautica militare in partenza per la Libia con a bordo il personale dei Vigili del fuoco e, in particolare, esperti di rischio acquatico con relative attrezzature di supporto e materiale logistico di prima necessità, a sostegno della popolazione colpita dal ciclone sub-tropicale "Daniel". (Res)