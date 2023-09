Sardegna: la cagliaritana Emiliana Scarpa porta a Londra l’arte della pizza per The Italian Show 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliana Scarpa, una rinomata chef pizzaiola di Cagliari, sta per intraprendere un viaggio culinario oltremanica. Si unirà al prestigioso "The Italian Show," un formato televisivo dedicato a promuovere le eccellenze italiane sui mercati globali. “Porterà con sé il sapore autentico dell'Italia, il cuore della sua città e della Sardegna”. L’ha detto Stefania Loi, consigliera comunale e presidente della Commissione Pari opportunità che ha espresso il suo sostegno e ammirazione. “La sua partecipazione a un evento di questa portata - ha detto - rappresenta un momento di grande orgoglio per la città di Cagliari e la Sardegna nel suo complesso”. Il 19 settembre, direttamente da Londra, Emiliana Scarpa si esibirà in una performance culinaria che si preannuncia straordinari. In questa occasione, la chef creerà due pizze d'autore: la "Queen Elisabeth" e la "King Charles," omaggiando così la monarchia britannica con l'arte italiana della pizza. Ma l'emozione non finisce qui. Emiliana Scarpa ha annunciato con gioia che dedicherà un momento speciale alla sua terra d'origine, la Sardegna. Durante l'evento, presenterà la "Mustazzeddu," una pizza tipica nata nella sua città natale, Iglesias. Questa scelta culinaria è un tributo alla sua radici e una testimonianza del suo impegno nel promuovere la cultura e la tradizione gastronomica sarda a livello internazionale. (segue) (Rsc)