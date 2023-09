Sardegna: la cagliaritana Emiliana Scarpa porta a Londra l’arte della pizza per The Italian Show 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un onore rappresentare la Sardegna in un evento di questa portata, dove posso condividere la bellezza della nostra terra attraverso la cucina," ha affermato con entusiasmo Emiliana Scarpa. Ma non sarà l'unica ambasciatrice della Sardegna al TIS2023. Anche il maestro oristanese Giovanni Cauli si esibirà, portando con sé l'eccellenza dei prodotti provenienti dalla penisola del Sinis. Sarà un'opportunità unica per mostrare al mondo la ricchezza culinaria e culturale della Sardegna. "Siamo orgogliosi e onorati di rappresentare la Sardegna", ha aggiunto Emiliana Scarpa. "Porteremo con noi la bandiera dei Quattro Mori come simbolo della nostra identità e dell'amore per la nostra terra". Il grande viaggio di Emiliana Scarpa e Giovanni Cauli inizia il 18 settembre, mentre lo spettacolo culinario si terrà il 19 settembre a Londra. Sarà una celebrazione dell'arte italiana della pizza e della cultura sarda che lascerà il pubblico internazionale affascinato e affamato di scoprire di più sulla Sardegna e il suo capoluogo. (Rsc)