Speciale difesa: Siria, ministero Difesa, sventata infiltrazione gruppi terroristici ad Aleppo e Idlib

- Le Forze armate della Repubblica araba di Siria hanno sventato ieri un tentativo di infiltrazione da parte di un “gruppo di terroristi” all’interno del territorio nazionale, nei governatorati nord-occidentali di Aleppo e Idlib. Lo ha reso noto un comunicato stampa diramato ieri dal ministero della Difesa siriano, citato dall’agenzia di stampa statale “Sana”. Secondo il documento, nella campagna di Idlib, postazioni delle Forze armate di Damasco sarebbero state prese di mira da un gruppo di terroristi, quasi tutti rimasti uccisi nella risposta al fuoco dei militari siriani (non è specificato, tuttavia, il bilancio esatto delle operazioni). Secondo quanto riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, due militari siriani sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un attacco sferrato dal gruppo jihadista Ansar al Tawhid contro un veicolo militare, a Jabal al Zawiya, a sud di Idlib. Nella campagna occidentale di Aleppo, intanto, i reparti delle Forze armate siriane hanno eliminato i miliziani di un’altra formazione terroristica, che “si apprestavano a sferrare attacchi contro postazioni militari governative”. (Res)