Speciale difesa: delegazione militare dalla Cina in Messico da oggi al 17 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione militare dalla Cina visiterà il Messico da oggi al 17 settembre per partecipare alle celebrazioni per la Giornata dell’indipendenza, in calendario il 15 settembre. Lo riferisce il ministero della Difesa cinese in una nota, precisando che la visita avviene su invito delle controparti messicane. “La partecipazione dei nostri militari all'evento riflette pienamente le relazioni amichevoli tra Cina, Messico e i rispettivi eserciti”, recita la nota. (Cip)