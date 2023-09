Speciale difesa: Russia-Myanmar, ministro Esteri birmano Than Swe a Mosca fino al 15 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri birmano, Than Swe, visiterà la Russia dal 13 al 15 settembre. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aggiungendo che domani Than Swe incontrerà il suo omologo russo, Sergej Lavrov. Le parti dovrebbero discutere lo stato e le prospettive per delle relazioni bilaterali, tra cui il dialogo politico, il commercio e la cooperazione economica, l'interazione nel campo della difesa, sicurezza e contatti umanitari. Zakharova ha precisato che i ministri parleranno anche delle attuali questioni dell'agenda regionale e internazionale. (Rum)