Speciale difesa: Regno Unito, ex ministro Difesa Wallace, leggi sui diritti umani proteggono i terroristi

- Le leggi sui diritti umani, inclusa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), sono diventate un serio rischio per la sicurezza nazionale e stanno ostacolando gli sforzi per fermare i terroristi. È quanto ha avvertito Ben Wallace, ex ministro alla Difesa. Parlando con il quotidiano "The Telegraph", in quella che è la prima intervista da quando si è dimesso dal suo incarico di gabinetto, Wallace ha attaccato la "follia" della legislazione che, a suo dire, protegge i sospetti terroristi che complottano contro il Regno Unito dall'estero, impedendone l'arresto. L'ex ministro alla Difesa ha affermato che, mentre secondo il diritto internazionale il Regno Unito può agire contro una minaccia imminente in un Paese straniero, le missioni che potrebbero portare alla consegna di un sospetto – ovvero il trasferimento extragiudiziale di un sospetto da una nazione all'altra – sono state bloccate. (Rel)