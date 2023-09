Speciale difesa: Taiwan, stampa, Giappone avrebbe nominato ufficiale in servizio come addetto alla Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone avrebbe nominato un nuovo addetto alla Difesa a Taiwan, con l’obiettivo di contenere le rivendicazioni della Cina nell’Indo-Pacifico. Lo rivela il quotidiano “Taiwan News” citando fonti riservate e ricordando che Tokyo non è legata a Taipei da relazioni ufficiali. Gestisce i legami mediante l'Associazione per lo scambio Giappone-Taiwan, un’ambasciata de facto che a Taipei impiega ex funzionari del ministero degli Esteri e del Commercio. Il ruolo di addetto alla Difesa è stato sinora ricoperto da ufficiali delle Forze di autodifesa giapponese in congedo per evitare frizioni con la Cina, ma - stando alle fonti - per la prima volta Tokyo avrebbe deciso di affidarlo ad un ufficiale in servizio. Il ministero degli Esteri taiwanese non si è espresso sull'iniziativa. (Cip)