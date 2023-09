Romania: tasso inflazione agosto stabile al 9,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in Romania nel mese di agosto è rimasto stabile al 9,4 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. I prezzi delle materie prime alimentari sono aumentati dell'11,8 per cento, quelli delle materie prime non alimentari del 6,9 per cento, mentre quelli dei servizi dell'11,7 per cento. Il tasso medio di variazione dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi è al 13,2 per cento. La Banca centrale della Romania ha rivisto al rialzo le previsioni d'inflazione per la fine di quest'anno al 7,5 per cento, rispetto al 7,1 per cento della stima precedente, e al 4,4 per cento per la fine del 2024. (Rob)