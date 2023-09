Somalia: attentato nello Stato di Galmadug, tre morti fra cui un membro del parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone, tra cui un parlamentare e un funzionario del governo locale, sono morte in seguito all'esplosione di una bomba nello Stato centrale di Galmudug, in Somalia. L'attacco, riferiscono fonti citate dall'emittente "Radio Dalsan", è avvenuto nella città di El Garas, che di recente l'Esercito nazionale somalo (Sna) ha strappato al controllo del gruppo jihadista Al Shabaab. Secondo fonti della sicurezza, l'esplosione è avvenuta mentre Mohamed Mohamud, membro del parlamento dello Stato di Galmudug, stava accompagnando altri politici e ufficiali militari somali in visita nell'area recentemente liberata. L'ordigno esplosivo improvvisato (Ied), che si ritiene sia stato piazzato lungo il ciglio della strada, è stato fatto esplodere a distanza, provocando la perdita di vite umane. L'attacco è costato la vita anche a un funzionario del comune di Dusa Mareb. In una dichiarazione pubblicata sulla sua piattaforma di propaganda, Al Shabaab ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. (segue) (Res)