Cina-Venezuela: Xi riceve Maduro, sosterremo sempre Caracas contro ingerenze esterne

- La Cina considera le relazioni con il Venezuela da una prospettiva strategica a lungo termine e, come sempre, sosterrà Caracas nella tutela della sovranità nazionale e nel contrasto delle ingerenze esterne. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine dell’incontro tenuto oggi con l’omologo venezuelano, Nicolas Maduro, presso la Grande sala del popolo di Pechino. “La tua quinta visita in Cina in qualità di presidente - ha detto Xi citato dall’agenzia di stampa “China News Service” - riflette pienamente l’amicizia fraterna tra i nostri due Paesi. Cina e Venezuela sono buoni amici che si fidano l'uno dell'altro e buoni partner per lo sviluppo comune”. In vista del cinquantenario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, che cadrà l’anno prossimo, il presidente cinese si è detto pronto a consolidare e approfondire la cooperazione in vari campi, a beneficio dei rispettivi popoli, della pace e dello sviluppo globali.(Cip)