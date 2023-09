Maltempo: Tassinari (FI), bene Figliuolo, governo sta agendo con concretezza ed efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, coordinatrice azzurra dell'Emilia-Romagna, “il commissario Figliuolo sta lavorando bene, operando su più fronti per uscire dall'emergenza nelle aree colpite dall'alluvione del maggio scorso”. “Sulla piattaforma Sfinge, già attiva per gestire le istruttorie per il sisma in Emilia-Romagna – ha proseguito –, dal 15 novembre sarà possibile gestire le richieste di rimborso e ristoro di famiglie e imprese, con l'obiettivo, ribadito ancora una volta dal premier Meloni, del pieno risarcimento dei danni subiti”. “Sono in arrivo diverse ordinanze per accelerare i processi di ricostruzione, e presto saranno sbloccati 449 milioni per la messa in sicurezza del territorio, destinati in particolare ad opere pubbliche, di difesa idraulica e alla viabilità”, ha aggiunto. “Siamo davvero soddisfatti di quanto fatto finora, e ottimisti per il futuro. Stiamo dando risposte ai territori colpiti, agendo con concretezza ed efficienza al fianco delle famiglie e delle imprese. Avanti così", ha concluso. (Rin)