Ue: “Handelsblatt”, Bce rivedrà al rialzo previsioni inflazione 2024 a oltre 3 per cento

- La Banca centrale europea (Bce) rivedrà al rialzo le previsioni sull'inflazione nell'Eurozona per il 2024, portandole a “oltre il 3 per cento” stimato a giugno scorso. Pertanto, nella riunione che terrà domani 14 settembre, il Consiglio direttivo della Bce potrebbe decidere di attuare un ulteriore rialzo dei tassi di interesse. È quanto afferma una fonte “a conoscenza delle discussioni” in corso all'Eurotower, che ha voluto rimanere anonima, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Se la Bce muovesse in rialzo i tassi di 25 punti base, quello sui depositi raggiungerebbe il 4 per cento, il livello più alto dal completamento dell'Unione economica e monetaria nel 1999. I tassi sulle operazioni di rifinanziamento principale e marginale salirebbero, invece, al 4,5 e al 4,75 per cento. La Bce non ha voluto commentare le indiscrezioni. (Geb)