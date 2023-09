Russia-Corea del Nord: Kim, uniti da "relazioni indistruttibili di cooperazione strategica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Corea del Nord sono unite da "relazioni indistruttibili di cooperazione strategica". A dichiararlo è stato il leader nordcoreano, Kim Jong Un, parlando al pranzo ufficiale organizzato in occasione della visita della delegazione del Pyongyang. Riassumendo il suo colloquio con il presidente russo, Vladimir Putin, Kim ha detto che al centro dell'incontro è stata una discussione sulla cooperazione strategica, così come la situazione internazionale. "Il compagno Putin e io abbiamo appena discusso a fondo della situazione militare e politica nella penisola coreana e in Europa. Abbiamo raggiunto un consenso soddisfacente su un ulteriore rafforzamento della cooperazione strategica e tattica, sostenendo la solidarietà nella lotta per la protezione del diritto sovrano alla sicurezza, per creare garanzie di pace duratura nella regione", ha osservato Kim. "La nostra visita attuale sarà un momento importante nell'ulteriore sviluppo dei rapporti russo-coreani tradizionalmente amichevoli, trasformandole in relazioni di cooperazione strategica indistruttibili", ha concluso il capo dello Stato nordcoreano, ringraziando il presidente russo dell'invito e ospitalità. (Rum)