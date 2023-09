Imprese: Sangalli (Confcommercio), attività commerciali indispensabili per sicurezza e vivibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La presenza di attività commerciali e artigianali è indispensabile per la vivibilità, per la sicurezza e per l’attività del territorio. Lo ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, a margine della premiazione delle “botteghe storiche” avvenuta questa mattina a Palazzo Lombardia. “Queste persone - ha detto Sangalli riferendosi ai 52 commercianti premiati - hanno dato un validissimo contributo al nostro Paese. Le attività storiche raccontano la storia di una intera città e hanno tre punti di forza: il primo è quello economico, producono sempre nel tempo benessere e occupazione e quindi contribuiscono alla crescita economica del Paese; il secondo è che hanno un ruolo storico perché sono attività che si tramandano di generazione in generazione e costruiscono così la memoria collettiva”. Il terzo e ultimo punto, ha concluso Sangalli “è il carattere sociale perché mai come in questo momento la presenza di attività commerciali e artigianali è indispensabile per la vivibilità, per la sicurezza e per l’attività del territorio”. (Rem)