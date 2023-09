Libia: presidente Menfi, “occorre salvare il salvabile, strumentalizzazioni politiche inaccettabili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento in Libia è necessario “salvare il salvabile” e fornire “aiuti urgenti” nelle aree colpite dal ciclone Daniel, un “disastro superiore alle capacità” del Paese nordafricano: ogni “strumentalizzazione politica” della tragedia “è inaccettabile e non può essere tollerata”. Lo ha detto il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, spiegando che è in corso un “coordinamento” con altri Paesi e organizzazioni internazionale per fornire “aiuti urgenti”. “La portata del disastro ci impone di chiedere aiuto internazionale da parte di tutti i paesi e le organizzazioni, senza eccezioni, il disastro è enorme e superiore alle capacità della Libia”. Menfi ha poi sottolineato la necessità di evitare “la strumentalizzazione politica” della tragedia, invitando a fornire “tutte le capacità possibili per fornire soccorso alle persone colpite”. (Lit)