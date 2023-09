Sardegna: Todde (M5S) favorita per candidatura a presidenza Regione nella coalizione con Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Potrebbe essere Alessandra Todde, ex viceministro dello Sviluppo Economico del governo Draghi, la candidata della coalizione Pd-M5S alle elezioni regionali del prossimo anno. Un nome, quello della Todde, sul quale punteranno i due partiti non prima di un sondaggio che verrà promosso in tempi brevissimi. Ai cittadini verranno proposti, oltre al nome della Todde anche quelli del deputato Dem Silvio Lai, di Piero Comandini, segretario regionale del Pd e il suo vice Giuseppe Meloni, e, forse, degli ex parlamentari Gavino Manca e Romina Mura, dei sindaci di Iglesias Mauro Usai e di Quartu, Graziano Milia. In un recente vertice del M5S, presente il leader nazionale, Giuseppe Conte, a cui hanno partecipato anche Todde, il coordinatore regionale Ettore Licheri e la vicepresidente vicaria Paola Taverna, è emerso che il M5S è “compatto e unito nel percorso di creazione di una coalizione vincente, riguardo ai nomi siamo sicuri di fare una proposta che riuscirà a mettere d'accordo tutte le sensibilità presenti al tavolo”. (Rsc)