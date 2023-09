Ue: von der Leyen, senza Stato di diritto nessun fondo Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se uno Stato membro vuole accedere ai fondi del Next Generation Eu, deve rispettare lo Stato di diritto. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del dibattito del Parlamento europeo sul discorso dello stato dell'Unione. "Lo Stato di diritto è il collante della nostra Unione. Abbiamo presentato lo storico pacchetto del Next Generation Eu perché sapevamo che era di fondamentale importanza investire nell'Unione europea. Si tratta di denaro comune dei contribuenti dell'Ue, quindi c'è un forte obbligo di spesa in collegamento con le riforme necessarie nei rispettivi Stati membri", ha detto von der Leyen. “Se negli Stati membri ci sono questioni di Stato di diritto legate agli investimenti del Next Generation Eu, non è assolutamente accettabile che si voglia accedere ai fondi senza portare a termine le riforme concordate quando il piano è stato varato", ha aggiunto la presidente della Commissione europea. "Se volete che il denaro dei contribuenti sia investito nel vostro Stato membro, dovete rispettare lo Stato di diritto e fare le riforme necessarie", ha concluso von der Leyen. (Beb)