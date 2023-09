Roma: assessore Mobilità, per Ryder Cup servizio taxi esteso al Comune di Guidonia Montecelio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Capitolina "ha approvato un protocollo di intesa tra Roma Capitale, Comune di Guidonia Montecelio e i rispettivi comandi di Polizia locale in base al quale il servizio taxi sarà esteso al Comune di Guidonia Montecelio per tutto il periodo necessario all'organizzazione e allo svolgimento della Ryder Cup - terza manifestazione sportiva più seguita al mondo dopo Olimpiadi e Mondiali di Calcio - con la possibilità di prelevare e scaricare gli spettatori dell'evento nel suddetto territorio". Lo annuncia l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. "L'estensione territoriale della competenza sul territorio del Comune di Guidonia Montecelio, in base all'accordo tra le Amministrazioni Comunali ed i rispettivi Comandi di Polizia Locale - sottolinea Patanè - è limitato alla durata della manifestazione per assicurare un servizio efficace ed efficiente del servizio taxi per tutti gli spettatori della Ryder Cup, che per la stragrande maggioranza provengono da altri Paesi". (Com)