Incentivi: Bitonci (Lega), bene approvazione Riforma in Senato

- Con 134 voti favorevoli, zero contrari e 30 astenuti “esprimo piena soddisfazione per l'approvazione in Senato, con un'ampissima maggioranza, della Riforma degli incentivi”. Lo ha dichiarato il sottosegretario al ministero delle Imprese e made in Italy, Massimo Bitonci, sottolineando che si tratta di “un disegno di legge con una progettualità a lungo termine e direttrici focalizzate sugli ambiti strategici come la digitalizzazione, la transizione 5.0, la formazione, il rafforzamento patrimoniale, l'efficienza energetica, la transizione ecologica e la promozione delle produzioni nazionali e del 'Made in Italy'". (Rin)