Europee: Paita (Iv), Centro è Renzi, FI marginale

- "L'unico centro in Italia è quello rappresentato da Italia viva e da Matteo Renzi. Forza Italia? Nel governo è marginale". Lo ha detto a "Coffee Break" su La7 la coordinatrice nazionale di Italia viva Raffaella Paita. "Ad esempio - ha spiegato la senatrice di Italia viva - per noi la tassa sugli extraprofitti è un errore e credevo che anche Forza Italia avesse delle perplessità. Poi però non è riuscita a imporsi nel governo perché è del tutto marginale. Mi sarei aspettata una presa di distanza". (Rin)