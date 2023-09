Clima: von der Leyen, Green deal fondamentale per nostra sopravvivenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Green deal è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del dibattito all'eurocamera di Strasburgo in occasione del discorso sullo stato dell'Unione. "La politica è sempre anche personale. Durante questo mandato, dal 2019, con la mia famiglia ho avuto la fortuna di avere tre nipoti. Prima di allora non ero nonna. L'esperienza di dare il benvenuto a tre piccoli bambini in questo mondo cambia anche la profonda convinzione che si ha per il futuro di questi bambini, perché la mia prospettiva è molto limitata”, ha detto von der Leyen. “Se guardo a questi bambini o neonati, nel 2030 saranno in età scolare. Nel 2050 forse vorranno avere una famiglia e dei figli. E ora, naturalmente, mi chiedo, avranno una primavera, un'estate, un autunno e un inverno come lo avevamo noi quando eravamo bambini?", ha proseguito la presidente della Commissione europea. "Come sarà il loro futuro? saranno in grado di avere una famiglia propria? Come sarà il mondo? E so che questo è sicuramente legato anche a come decideremo oggi in merito al Green deal europeo", ha aggiunto von der Leyen. "Quello che posso dire qui davanti a voi, onorevoli deputati, è che sono profondamente e personalmente impegnata nel Green deal europeo, perché so che è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Ma è anche fondamentale per la nostra futura prosperità, se ce la faremo. Possiamo farcela insieme, se restiamo uniti", ha concluso la presidente della Commissione europea. (Beb)