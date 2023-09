Mobilità: Tanzilli (Assosharing), 45 milioni in tre anni da indotto mezzi affitto a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indotto del settore dei mezzi in affitto, bici e monopattini, a Roma "è stimato in 45 milioni nel prossimo triennio, siamo un'industria a tutti gli effetti". Lo ha detto Matteo Tanzilli, presidente di Assosharing, in occasione di un confronto delle aziende del settore di bici e monopattini in affitto con l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, presso la Casa delle tecnologie. L'orizzonte dei tre anni è riferito alla durata del bando di gara assegnato dal Campidoglio.(Rer)