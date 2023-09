Napoli: picchia la compagna e le impedisce di uscire di casa, in carcere 42enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ha aggredita fisicamente e verbalmente, ne ha controllato gli spostamenti, arrivando a impedirle di uscire di casa anche per fare la spesa. A Castellammare di Stabia un 42enne è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Poggioreale in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in accoglimento di una richiesta da parte della procura oplontina. L’uomo è accusato di maltrattamenti ai danni della compagna, i fatti contestati vanno dal 2021 al 3 settembre 2023. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo ha iniziato a infierire sulla compagna quando costei ha migliorato il suo aspetto fisico sottoponendosi a un intervento chirurgico per obesità. Da quel momento l’uomo, si legge in una nota stampa, ha fatto vivere la donna “in un clima di terrore e perdurante stato d’ansia per la propria incolumità e costringendola a rifugiarsi in una struttura protetta”. Il 41enne, si legge ancora, “avrebbe più volto aggredito sia fisicamente che verbalmente la donna, rivolgendole epiteti denigratori e umilianti; avrebbe controllato ossessivamente i movimenti della vittima, impedendole di uscire da sola finanche per fare la spesa, ne avrebbe controllato l’abbigliamento e si sarebbe impossessato del telefono cellulare della stessa, al fine di controllarne le conversazioni”. Nell’agosto 2023 l’uomo avrebbe schiaffeggiato e minacciato di morte la compagna; il 1 settembre avrebbe aggredito la donna afferrandola per il collo e storcendole un dito. (Ren)