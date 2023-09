Turchia: Ankara partecipa all’esposizione internazionale dell’industria della difesa a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha preso parte all’esposizione Defense and Security Equipment International (Dsei), che si tiene a Londra con cadenza biennale. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. L’industria della difesa turca partecipa con circa 30 compagnie, inclusi i giganti Aselsan, Havelsan, Bmc e Roketsan, mostrando il ruolo crescente che Ankara gioca nel settore a livello mondiale. All’esposizione partecipa anche la compagnia Nurol Makina, che recentemente ha aperto una propria filiale nel Regno Unito, la Nurol Makina Uk, specializzata soprattutto nella produzione di veicoli blindati 4x4. La nuova filiale, che ha avuto il suo debutto internazionale all’esposizione Dsei, intende diventare parte integrante dell’industria della difesa britannica. Per questo, ultimamente ha siglato accordi di cooperazione con diverse società britanniche del settore, in particolare la Np Aerospace. Un’altra società turca presente a Londra è la Canik, specializzata nella produzione di armi da fuoco, che, in collaborazione con la statunitense Aei Systems, ha portato all’esposizione Dsei una vasta gamma di prodotti, dalle pistole alle armi per la difesa antiaerea, fino ai cannoni di medio calibro e alle torrette per armi controllate da remoto. Per l’industria della difesa turca, secondo “Anadolu”, l’esposizione di Londra rappresenta un’importante opportunità per lanciare la propria espansione a livello internazionale, rafforzando il ruolo di Ankara nel settore a livello globale. (Tua)