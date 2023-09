Turchia: presidente Erdogan porge condoglianze al Consiglio presidenziale libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha espresso le sue condoglianze al Consiglio presidenziale libico per le vittime delle devastanti inondazioni causate dal ciclone “Daniel” nell’est del Paese nordafricano. Lo ha riferito l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Durante una conversazione telefonica avuta ieri con il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, Erdogan ha ribadito che la Turchia è sempre al fianco del “popolo libico fratello e amico” e continuerà a inviare aiuti al Paese nordafricano. Finora, Ankara ha inviato in Libia tre aerei carichi di aiuti umanitari. “Continueremo a inviare squadre di ricerca e soccorso e aiuti alla Libia, paese amico e fratello”, ha dichiarato il ministero della Difesa turco, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). (Tua)