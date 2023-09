Mobilità: assessore Roma, auto utilizzate solo all'8 per cento, futuro è intermodalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "le auto restano ferme per il 92 per cento e sono in movimento solo per l'8 per cento del tempo, la seconda auto è quella che resta per lo più ferma" e per questo "l'uso della macchina per gli spostamenti e la proprietà della macchina riteniamo debba essere sempre più residuale, soprattutto nelle grandi città". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, in occasione di un incontro alla Casa delle tecnologie con le aziende che gestiscono il servizio di bici e monopattini in affitto in città. "Non siamo contro l'uso e l'acquisto dell'auto, ma c'è un surplus di utilizzo e di proprietà e quindi dobbiamo riportare i numeri alla normalità: lo stiamo facendo promuovendo l'intermodalità", ha aggiunto. (segue) (Rer)