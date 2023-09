Lavoro: Foti (Fd’I), dati Istat confermano che governo è su strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, “nonostante i soliti uccelli del malaugurio non perdano l'occasione di gioire ad ogni flessione del Pil nazionale ed europeo, l'economia italiana vive una fase di respiro”. “I dati Istat di oggi – ha sottolineato – confermano che l'occupazione è aumentata di 395 mila unità nel secondo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022 e anche rispetto al trimestre scorso, con 129 mila occupati in più. Il tasso di disoccupazione scende al 7,6 per cento. Diminuiscono sia i disoccupati, che segnano un - 3,2 per cento in tre mesi, che gli inattivi, - 0,5 per cento”. “Questi dati, più che incoraggianti – ha rimarcato –, sono la conferma che la strada intrapresa dal governo Meloni è quella giusta”. “Non ci fermeremo. L'Italia torna a crescere offrendo lavoro di qualità - accantonando fallimentari misure assistenzialistiche come il reddito di cittadinanza - e creando quella nuova ricchezza che gli italiani attendono da anni", ha concluso Foti. n (Rin)