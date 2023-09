Ue: Weber, grazie a S&D e Renew per collaborazione, coalizione Ursula ha funzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, ha ringraziato la presidente del gruppo S&D, Iratxe Garcia Perez e di Renew, Stéphane Sejourné , per la "proficua collaborazione" avuta in questi mesi. "Cara Iratxe, caro Stéphane, voglio ringraziarvi per la nostra collaborazione di successo in questi momenti cruciali. Il motore politico dell'Europa funziona. La maggioranza von der Leyen ha reso tutto questo possibile", ha detto nel corso del suo intervento di replica al discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, all'eurocamera di Strasburgo. "Per noi l'Europa è la casa dei cittadini. Dobbiamo agire per tutti e non lasciare indietro nessuno. Dobbiamo ascoltare le preoccupazioni delle persone, non dare loro lezioni. E dobbiamo costruire ponti e non aggravare le divisioni della nostra società", ha concluso. (Beb)