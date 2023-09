Spagna: Vox parteciperà a manifestazione contro amnistia per indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox parteciperà alla manifestazione organizzata dall'associazione Societat civil Catalana (Scc) l'8 ottobre a Barcellona contro la possibile amnistia per gli indipendentisti catalani coinvolti nel “referendum illegale” del 2017. Lo ha comunicato lo stesso partito sovranista in un messaggio sul X (ex Twitter) in cui ha incoraggiato i suoi affiliati, sostenitori ed elettori a partecipare "in difesa della Spagna, della legalità costituzionale e dell'uguaglianza degli spagnoli di fronte alla legge". Il segretario generale di Vox, Ignacio Garriga, sempre con un messaggio su X, ha assicurato che verrà dimostrato “al separatismo che la Catalogna non gli appartiene, che c'è un'opposizione ai loro deliri separatisti e che c'è la volontà di rendere una Catalogna post-separatista una realtà". (Spm)