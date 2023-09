© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale, questa mattina, in via Ostiense a Roma. Il sinistro è avvenuto alle 8:15 circa e ha visto coinvolte due auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi del caso e per veicolare il traffico sono intervenuti di agenti del gruppo X Mare della polizia locale di Roma Capitale. (Rer)