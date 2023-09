India-Canada: stampa, Nuova Delhi ha messo a disposizione un aereo ma Trudeau lo ha rifiutato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha offerto un aereo al primo ministro del Canada, Justin Trudeau, quando è rimasto bloccato a Nuova Delhi a causa di un guasto al suo velivolo, ma il leader canadese ha rifiutato e ha preferito aspettare. Lo riferiscono diverse testate indiane, osservando che il rifiuto conferma il raffreddamento delle relazioni tra i due Paesi. Trudeau ha lasciato Nuova Delhi ieri pomeriggio, con due giorni di ritardo. La partenza, inizialmente prevista per domenica sera, dopo il vertice del G20 e gli impegni bilaterali, è stata ritardata da un guasto tecnico all’Airbus 310-300 che avrebbe dovuto riportare il premier in patria. Dal Canada è stato inviato un aereo sostitutivo, un Airbus CC-150 Polaris. Quest’ultimo, però, decollato dalla base di Trenton, ha dovuto effettuare uno scalo non previsto a Londra per la sostituzione di un pezzo. (segue) (Inn)