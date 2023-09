India-Canada: stampa, Nuova Delhi ha messo a disposizione un aereo ma Trudeau lo ha rifiutato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre che dall’imbarazzante vicenda dell’aereo, la visita di Trudeau è stata segnata da altri aspetti negativi. Nel colloquio bilaterale avuto con l’omologo indiano, Narendra Modi, quest’ultimo, come riferito da un comunicato del suo ufficio, ha espresso “forti preoccupazioni riguardo alle continue attività anti-India di elementi estremisti in Canada” che “stanno promuovendo il secessionismo e incitando alla violenza contro i diplomatici indiani, danneggiando le sedi diplomatiche e minacciando la comunità indiana in Canada e i suoi luoghi di culto”. Il riferimento è alle proteste e ai referendum pro Khalistan, la patria dei sikh per cui si battono gruppi di attivisti indiani. Il movimento è stato promosso soprattutto nelle comunità all’estero, ma si è diffuso anche nello Stato indiano del Punjab. (segue) (Inn)