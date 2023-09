India-Canada: stampa, Nuova Delhi ha messo a disposizione un aereo ma Trudeau lo ha rifiutato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivisti per il Khalistan hanno organizzato manifestazioni anche in altri Paesi, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, anche in quei casi suscitando la reazione di Nuova Delhi. La questione, tuttavia, è particolarmente accesa con il Canada. Negli ultimi anni nella relazione indo-canadese ci sono stati diversi momenti di frizione, in particolare durante il viaggio ufficiale di Trudeau in India nel 2018. Nei mesi scorsi il ministero degli Esteri indiano ha convocato l’ambasciatore del Canada mentre l’ambasciata dell’India a Ottawa ha inviato una nota di disapprovazione al ministero degli Esteri canadese. La gestione delle relazioni con l’India ha suscitato critiche anche nella politica canadese. Il leader dell’opposizione, Pierre Poilievre, ha espresso insoddisfazione per l’esito della trasferta affermando che “a nessuno piace vedere un primo ministro canadese ripetutamente umiliato” e ironizzando sui ritardi dell’aereo. Il capo del governo della provincia del Saskatchewan, Scott Moe, ha accusato Trudeau di mettere a rischio il commercio bilaterale. (Inn)