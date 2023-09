Venezuela-Russia: impresa per il turismo di Caracas aprirà ufficio commerciale a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impresa statale per il turismo del Venezuela (Venetur) aprirà un ufficio commerciale a Mosca, in Russia, per ampliare i collegamenti aerei tra i due Paesi e rafforzare le relazioni turistiche. Lo ha reso noto il ministro del Turismo venezuelano, Ali Padron. "Nel nome del nostro presidente Nicolas Maduro, installeremo l'ufficio commerciale Venetur a Mosca, per continuare a rafforzare le relazioni nel turismo Venezuela-Russia e aumentare le operazioni charter verso diverse destinazioni nel nostro Paese”, ha dichiarato il ministro sul social network X, in occasione della sua partecipazione alla Fiera internazionale del turismo a Mosca. (Vec)