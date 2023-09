Tunisia: riapre domani il Museo del Bardo chiuso dal 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata finalmente annunciata la data ufficiale di riapertura del Museo del Bardo, chiuso dal 25 luglio 2021. Le porte saranno aperte al pubblico giovedì 14 settembre, con orario continuato dalle 9:30 alle 16:30. Il ministero degli Affari culturali ha diffuso la notizia tramite un breve comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook, sottolineando che il museo ha visto l'aggiunta di nuovi spazi espositivi che accoglieranno reperti archeologici e artistici inediti. Inoltre, saranno in mostra dipinti a mosaico e sculture in marmo, previamente restaurati e preservati. Il Museo nazionale del Bardo ha subito lavori di ristrutturazione e ampliamento tra il 2009 e il 2012. Dopo quasi quattro anni di chiusura, il museo ha riaperto al pubblico il 25 luglio 2012, in occasione della Festa della Repubblica. L'espansione ha consentito al museo di dotarsi delle attrezzature necessarie e di offrire uno spazio moderno che si integra con l'architettura antica del Palazzo Beylical, che ospita il museo. (Tut)