© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune zone di Londra sono rimaste senza acqua dopo che è stato segnalato un guasto in un impianto idrico nella capitale britannica. Thames Water, la maggiore azienda fornitrice d'acqua in Inghilterra, ha affermato che le famiglie in più di 50 aree registrate con altrettanti codici postali in tutta Londra hanno subito interruzioni nelle forniture.(Rel)