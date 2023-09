Pensioni: Inps, importo mensile uomini il 36 per cento più alto di quello delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del 2022, "i pensionati in Italia erano 16,1 milioni, un numero di poco superiore a quello del 2021. L'importo complessivamente erogato è stato pari a 322 miliardi di euro". Lo ha detto la commissaria straordinaria dell'Inps, Micaela Gelera, intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale Inps. "Le donne, nonostante rappresentino il 52 per cento dei pensionati, sono titolari di solo il 44 per cento dell'importo totale", ha aggiunto, risultando l'importo mensile medio degli uomini il 36 per cento più alto di quello delle donne.(Rin)