© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione dell'industria tedesca (Bdi) ha corretto in negativo le previsioni di crescita della Germania nel 2023, stimando ora una contrazione del Pil dello 0,4 per cento. In precedenza, il Bdi riteneva che il Prodotto interno lordo sarebbe rimasto stagnante. (Geb)