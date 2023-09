Germania: ministero Economia, il terzo trimestre sarà debole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà debole il terzo trimestre per l'economia della Germania, a fronte dei primi indicatori sul periodo da luglio a settembre e degli sviluppi modesti della congiuntura globale. Per il Paese, non vi sarà quindi una rapida inversione dalla recessione tecnica in cui si trova. È quanto afferma il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco nel rapporto di settembre Secondo il dicastero, “una notevole ripresa economica non è prevista al più presto prima della fine dell’anno”. (Geb)