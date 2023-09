Migranti: Germania, individuati 49 profughi illegali in Sassonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale (Bpol) ha individuato presso Oberseifersdorf, in Sassonia, 49 migranti nascosti in un furgone con cui erano entrati illegalmente in Germania. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che del gruppo fanno parte 20 bambini. Provenienti da Siria e Turchia e scoperti nella serata di ieri 12 settembre, i profughi sono rimasti per diverse ore nel mezzo “in condizioni di temperatura elevata”. Durante i controlli del furgone, la Bpol ha arrestato due sospetti trafficanti di esseri umani. (Geb)