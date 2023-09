Lazio: Tiero (Fd'I), crisi industriali, dopo Frosinone altri incontri su tutte le province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, in una nota dichiara: "Ho ricevuto nelle scorse settimane una formale richiesta di convocare una commissione ad hoc per affrontare le criticità legate alla deindustrializzazione del territorio della Provincia di Frosinone. Su suggerimento della stessa proponente, la consigliera Sara Battisti, ho ritenuto opportuno ascoltare tutti i soggetti istituzionali, le sigle sindacali e le associazioni di categoria per una discussione collettiva per azioni sinergiche di contrasto al fenomeno e relativi progetti di sviluppo e innovazione". "La Provincia di Frosinone, come è noto, - aggiunge Tiero - rappresenta un polo industriale nevralgico per la nostra Regione; tuttavia sono diverse le aziende in difficoltà e cresce il rischio di generare una vera e propria desertificazione Industriale. Ho considerato urgente affrontare questa annosa problematica coinvolgendo tutti gli stakeholders istituzionali, con il chiaro intento non solo di fare un'analisi delle criticità, ma possibilmente di individuare eventuali strumenti di contrasto del fenomeno della desertificazione Istituzionale". (segue) (Com)