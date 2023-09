Lazio: Tiero (Fd'I), crisi industriali, dopo Frosinone altri incontri su tutte le province (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido la necessità di puntare su due diversi obiettivi: ridurre la burocrazia e realizzare infrastrutture adeguate. Ringrazio l'assessore Roberta Angelilli per essere prontamente intervenuta in commissione e nel suo intervento ha sottolineato il bisogno di intercettare le risorse messe in campo dall'amministrazione. A partire dai 2 miliardi di euro a disposizione fino al 2027 e dai 660 milioni di finanziamenti del Pnrr per la provincia di Frosinone. Posso affermare che l'audizione svolta sulla desertificazione industriale in provincia di Frosinone sarà solo il primo di una serie di incontri che toccheranno tutte le province del Lazio. E' mia intenzione convocare la commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale, per audizioni analoghe su criticità territoriali riguardanti tutte le aree della nostra regione, dove sicuramente saranno invitati tutti i vertici degli enti locali e ai quali gli verrà data la giusta importanza come attori principali", conclude Tiero. (Com)