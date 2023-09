Lavoro: Istat, nel secondo trimestre più 395 mila occupati su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre 2023 prosegue la crescita tendenziale del numero di occupati (+395 mila, +1,7 per cento rispetto al secondo trimestre 2022), la cui stima si attesta a 23 milioni 647 mila unità. In aumento anche il tasso di occupazione che, per le persone tra i 15 e i 64 anni, raggiunge il 61,6 per cento (+1,2 punti). Lo rende noto l'Istat. L’aumento dell’occupazione coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+445 mila, +3,0 per cento) e gli indipendenti (+54 mila, +1,1 per cento) – i dipendenti a termine diminuiscono (-103 mila, -3,2 per cento) – e si concentra tra gli occupati a tempo pieno (+385 mila, +2,0 per cento rispetto a +10 mila, +0,2 per cento dei lavoratori a tempo parziale). Il numero delle persone in cerca di occupazione scende a 1 milione 905 unità (-101 mila in un anno, -5,0 per cento), per effetto della diminuzione dei disoccupati con precedenti esperienze di lavoro; in calo anche la quota, sul totale dei disoccupati, di chi è alla ricerca di lavoro da almeno 12 mesi, che si attesta al 56,1 per cento (-3,7 punti), per un totale di 1 milione 68 mila persone.(Rin)