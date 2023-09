Portogallo: oltre 2.100 farmacie aderiscono a campagna vaccinazione contro influenza e Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 2.100 farmacie in Portogallo hanno già aderito alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e l'influenza rivolta agli over 60, coprendo il 92 per cento dei comuni del Paese. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", la vaccinazione contro l'influenza e il Covid-19 inizierà il 29 settembre, nell'ambito della campagna stagionale autunno-inverno 2023, e le farmacie potranno somministrare entrambi i vaccini contemporaneamente.(Spm)